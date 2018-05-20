أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبلت بلدة مرتوبة – 25 كيلومتر شرقاً مدينة درنة – عدد 20 عائلة نازحة من المدينة التي تشهد اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة والمليشيات المتحصنة في المدينة.

وأكد أحد أعيان بلدة مرتوبة أن العائلات تتكون من حوالي 200 فرد من الأطفال والنساء وتم وضعهم داخل إحدى المدارس، لافتا إلى أن الأعداد في تزايد مستمر.

وأوضح أن الوضع غير صحي ولا إنساني في تلك المدارس حيث تعاني من نقص في المياه والكهرباء كذلك عدم وجود أسرة وبطاطنين وفرش وخاصة الوضع في هذا الشهر الكريم.

ولفت إلى أن الموقف يحتاج لوقفة جادة من المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها الهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية.

وذكر أحد أعيان البلدة أن مستشفى مرتوبة الميداني والذي يستقبل الجرحى والمصابين بصفة يومية يعاني كذلك الكثير من النواقص والأدوية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إرسالها احتياجات المدرسة المخصصة في مرتوبة لإيواء الأسر النازحة.