أخبار ليبيا 24 – خاص

ساعتان قضاهما وزير الثقافة والمجتمع المدني بحكومة الوفاق حسن أونيس في مدينة طبرق كانتا كافيتين لإثارة موجة من ردود الأفعال المختلفة، وبخاصة تلك التي رفضت أي علاقة أو تواصل مع مسؤولي حكومة الوفاق.

فالوزير والشخصية المثيرة للجدل جاء طبرق الجمعة في زيارة خاطفة لمدينة طبرق لتقديم واجب العزاء في الكاتب الراحل سعيد خير الله صالح صحبة عدد من الكتاب والأدباء من مدينة طرابلس، تناول خلالها وجبة غداء وزار مقر قناة طبرق الوثائقية، لكن عائلة الراحل سعيد خير الله وبعضا من مسؤولي الثقافة والمجتمع المدني شددوا على عدم تسييس الزيارة وكونها جاءت بصفة شخصية.

طابع اجتماعي

نجل الكاتب الراحل سعيد خير الله أكد لأخبار ليبيا 24 على الطابع الاجتماعي للزيارة، موضحاً أنها كانت لتقديم واجب العزاء في فقيد الأدب والرياضة ولزيارة الوزير لمقر قناة طبرق الوثائقية ( التي يرأسها نجل الفقيد).

وشدد نجل الراحل أن زيارة القناة عادية لآن القناة وثائقية وليس لها علاقة بالسياسة، وطالب نجل الفقيد بعدم تسييس هذه الزيارة العادية والاجتماعية، حسب قوله .

زيارة بصفة شخصية

من جانبه شدد مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني خالد عبد العاطي لأخبار ليبيا 24 أن الزيارة لا تعني لهم أي شئ لأن “الزائر جاء بصفة شخصية .”

وأكد عبد العاطي أن مكتب طبرق “لا يتبع حكومة الوفاق لا من بعيد ولا قريب”، وأنهم يتبعون الحكومة الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وأنهم لم يستقبلوا الوزير ولم يعقدوا مع أي اجتماع .

الثقافة تجمعنا

في حين قال رئيس تنسيقية المجتمع المدني بطبرق حسين الصغير أنهم استقبلوا الوزير بصفته ” ضيف على مدينة طبرق”، مشددا على “أن الثقافة هي من ستجمع الليبيين .”

الصغير أبرز أنهم لم يعقدوا أي اجتماع مع الوزير أونيس وأن الحديث “كان حول هموم الوطن وعن وحدة التراب الليبي دون الحديث عن السياسة .”

وأكد الصغير أنهم شكروا أونيس على هذه الزيارة التي عكست بحسبه الكثير من الأفكار في طبرق ” لأنها كانت زيارة اجتماعية ووعد الوزير من خلالها أنهم سوف يساهمون في طباعة كتب وقصص الراحل لأن الفقيد من أبرز الكتاب في ليبيا وهذا أسعدنا كثيراً” .