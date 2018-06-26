أخبار ليبيا 24-خاص

اتهم عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة في تصريح لأخبار ليبيا 24 رئاسة المجلس بالفشل الذريع في السير بالمجلس في طريقه الصحيح وبالانقسام على نفسها، وذلك في معرض ردها على سؤال لمراسل أخبار ليبيا 24 عن سبب انقطاعه مع عدد من النواب عن حضور الجلسات.

وقال النائب بعيرة أن رئاسة المجلس “أصبحت تغذي الخلافات الفردية وتؤججها.

وتابع ” لقد عانيت من ذلك شخصيا خلال فترة الحوار حيث كانت رئاسة المجلس تعمل على إحباط جهودنا بشكل مباشر، وكنتيجة لكل ذلك أصبحت المصالح الشخصية ومصالح الولاء الشخصي هي المسيطرة على المجلس.

واستطرد “النتيجة الطبيعية لذلك هي التشظي الذي نراه حاليا في عمل المجلس ، وانعقاد جلساته بشكل غير قانوني ، وهذا ما دفع الكثيرين وأنا منهم على عدم تشجيع مثل هذا العبث السياسي.

وسبق لعضو ‫مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن كسف في تصريحات صحفية في شهر أغسطس الماضي أن عدد الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات يفوق الـ100 من المنطقة الغربية والجنوبية، مبيناً أن هؤلاء متواجدون في العاصمة طرابلس.

وقال حينها أنه سيعقد عدة اجتماعات مع الأعضاء المتغيبين للحديث حول مطالبهم، مضيفا أن “بعض الأعضاء وافقوا على الرجوع إلى طبرق لحضور الجلسات، فيما رفض البعض الآخر وطالب بعقد جلسة في طرابلس وإجراء تغييرات رسمية منها، تغيير رئاسة المجلس”.

وأشار إلى أنه سيعقد آخر اجتماع معهم الثلاثاء، معربا عن أمله في التوصل إلى حلول.

ووصف بعيرة قيادة مجلس النواب بـ”الضعيفة”، وقال إن المجلس “أصبح عاجزا عن حل مشاكل المواطن الليبي ورفع المعاناة عنه”.

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