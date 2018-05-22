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أعلن فرع مكتب مكافحة الإرهاب في الإدارة العامة للأمن المركزي في طرابلس عن تفكيك عبوتين ناسفتين في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة.

وأوضح الفرع أن تفكيك العبوات الناسفة تم بعد ورود بلاغ من أحد المواطنيين عن طريق السرية الثانية التابعة للأمن المركزي أبوسليم, عن وجود جسم مشبوه ، فانتقلت وحدة تفكيك المتفجرات إلى عين المكان.

وأضاف فرع مكتب مكافحة الإرهاب أن الفرقة قامت بتأمين المكان وإخلائه وتأمين المارة وتفكيك العبوتين الناسفتين.

وأشار إلى أنه اتضح للفريق أن العبوات التي تم تفكيكها خلال اليومين الماضيين مشابهتين للعبوات التي تم تفكيكها في طريق الهضبة صلاح الدين.

يشار إلى أن وحدة تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة في فرع مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي فككت اليومين الماضيين عبوتين ناسفتين معدة للتفجير عن بعد في الطريق السريع في منطقة أبوسليم.