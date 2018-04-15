أخبار ليبيا 24 – خاص

صورة أخرى تظهر بشاعة وجشع مهربي البشر من دول الجوار الليبي، تبين مدى استهتار هذه الفئة بأرواح البشر حتى وإن كانوا مهاجرين غير شرعيين ودخلوا البلاد بطريقة تعرضهم للمساءلة والمحاسبة.

54 مهاجر غير شرعي من الجنسية الصومالية فروا من عصابات البشر بعد احتجزاهم في إحدى المزارع قسرًا حتى يتم تحويل ماعليهم من أموال من قبل ذويهم للمهربين.

وقال رئيس المركز ملازم أول محمد الفضيل لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم ضبط هؤلاء المهاجرين والبالغ عددهم 54 مهاجر داخل المدينة بعد هروبهم من إحدى المزارع كانوا موقوفين فيها بالإكراه ليتم الضغط عليهم من أجل تحويل مبالغ مالية من ذويهم للمهربين.

وأفاد الفضيل أن من ضمن المهاجرين الذين تم ترحيلهم 4 نساء وطفل منهم مصابين بأمراض معدية وخطيرة، وكانوا قد دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية وبعد ذلك يتم بيعهم إلى عدد من تجار البشر ليتم ترحيلهم إلى أوروبا.

وأكد رئيس المركز أن مركز الإيواء والترحيل الكفرة قام بترحيلهم إلى طرابلس عن طريق مطار الكفرة الدولي قبل يومين بناء على طلب من رئيس فرع الجهاز بعد أن قامت النيابة العامة بالكفرة بالتحقيق معهم في هذه القضية وبحسب طلب النائب العام تم نقلهم إلى طرابلس لاستكمال التحقيق معهم، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وقال الفضيل حذرنا لعدة مرات من عملية الهجره غير الشرعية التي تحمل معها إرهابيين وهذا ما أكده مكتب التحقيقات لدى النائب العام أن أغلب أعضاء التنظيم جاؤا عن طريق السودان ودول الجوار”.