أخبار ليبيا 24-خاص

في ملجأه في قرية التميمي الهادئة وبعيدا عن عناصر كتيبة بوسليم قابل مراسلنا العنصر المنشق عن كتيبة بوسليم الإرهابية في درنة والمتواجد حاليا في مركز إيواء المنشقين عن الجماعات الإرهابية معيوف عبد الشاعري ليروي قصته وسبب انضمامه للكتيبة المتطرفة وكيف انشق عنها.

ابن الـ25 سنة بدا مرتاحاً وتبسم غير مرة وهو يجيب على أسئلتنا وليقطع مع ماضيه بالقول “حتحات على ما فات”.

انضم الشاعري إلى كتيبة بوسليم قبل خمس سنوات عن طريق أصدقاء أخبروه أنها “تنظيم يخدم المدينة والمواطنين”، لكن الفتى العشريني حينها سرعان ما تعرف على نوايا تلك الزمرة التي كان عددها 26 فردا.

ويسترسل في قصته بالقول “كان عددهم في البداية لا يتعدى 26 فرد من أبناء مدينة درنة ومن عائلاتها المعروفة. في البداية كلفوني بالعمل بنظام الورديات على معسكرهم وما يطلق عليه معسكر ” بشر ” بالمدخل الغربي . وقتها بدأ المنظمون لهم في الزيادة وكان يتم نقلهم من مكان إلى أخر” .

غير أن عملية غسيل الأدمغة وزرع الإفكار برؤوس معيوف ورفاق لم تبدأ إلا بعد “حضور عدد من الأجانب من تونس وموريتانيا ومصر”، يقول الشاعري ويضيف “أغلبهم من الجنسية المصرية وهم من يدرسون علينا، وأبرزهم هم أبو عبد الله المصري وعمر رفاعي سرور بالإضافة إلى أبي حمزة التونسي وحفص الموريتاني وهم البارزان في تنظيم بوسليم” .

ويؤكد أن يداه لم تتلطخا بأي دماء بالقول “كانت وظيفتي في بوسليم إلقاء القبض على بائعي السجائر ومروجي المخدرات وبائعي الخمور . كانوا يكفرون الجيش والشرطة وإنهم مرتدون وعلينا محاربتهم” .

ويلقي باللائمة في انجراره وراء كتيبة بوسليم على جهله بالأمور الدينية ومستواه التعليمي ” أعتبر أنني كنت جاهلا فلم أتم الشهادة الإعدادية وهنالك الكثير من الأمور الدينية غائبة عني وأجهل الكثير فكنت لقمة سائغة لهم فأعموني بأفكارهم .”

ويكشف الشاعري عن تفاصيل تتعلق بكتيبة بوسليم لأخبار ليبيا 24 بالقول “أعمار المنظمين إلى هذا التنظيم الإرهابي متفاوتة فأصغرهم من مواليد 2005 وأكبرهم يتعدى الستين عاماً وهم ليبيون من مدينة درنة . القيادي البارز في هذا التنظيم هو ليبي وأسمه عطية سعيد الشاعري ولقبه ” المحترم ” التنظيم كان مسلح بجميع الأسلحة ولديهم جميع أنواع السيارات وكل ما تريده فهو متوفر”.

ويتابع ” لم أتقاضى منهم إلا مبلغ 2200 دينار في بداية انضمامي وفي المناسبات مثل الأعياد وغيرها تمنح لنا مكافآت وليس لدينا مرتبات شهرية”.

ويتحدث عن خروجه من درنة وكيف رتب تهريب أسرته بالقول “أخرجت أسرتي بالكامل من مدينة درنة زوجتي وأبي وأمي وأخوتي كلهم الآن في آمان وهنالك الكثير من هذا التنظيم في طريقهم للانشقاق والخروج من درنة وتسليم أنفسهم لأيادي الجيش الأمينة وإلى الأجهزة الأمنية وأيضاً سكان منطقة التميمي”.

ولم ينسى أن يوجه كلمة أخيرة لرفاقه القدامى ناصحاً إياهم بأن يسلكوا طريقه فهو بحسبه كأنه في بيته حيث لا خوف ولا تهديد.

ويختم بالقول “المعاملة حسنة ولم أتوقع هذه المعاملة الممتازة . إقامتي الآن كأنني موجود في فندق وليس في حجز وكل شئ تم توفيره ولا ينقصنا شئ والزيارات مفتوحة من أسرنا وأهلنا بدون قيود أو شروط” .