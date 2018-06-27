أخبار ليبيا24

استلم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة فرج سعيد الحاسي رسميًا اليوم الأربعاء كافة المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي إن مراسم التسليم والاستلام بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة جرت في ميناء السدرة النفطي بحضور مختلف الأطراف.

وأشار العريبي إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشروا على الفور في عمليات تقييم الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطي.

وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات التقييم ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي تم إعلانها خلال الهجوم الذي تم دحره في عملية الاجتياح المقدس.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أعلن أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر قرارا يقضي بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن القرار صدر به كتابا رسميا، وينص على تسليم جميع المونئ والمنشآت النفطية وخطوط نقل النفط، الموجودة في منطقة الهلال النفطي والتي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني، إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، تجاهل تضحيات الجيش في منطقة الهلال النفطي، مع أن الجيش يقوم في كل مرة يحرر بها الهلال النفطي بتسليمه للمؤسسة الوطنية للنفط دون أن يتدخل بعملها.

وأفاد المسماري أن “المرتزقة” الذين حاربوا في الهلال النفطي يتقاضون مرتباتهم من عائدات النفط الليبي مؤكدًا أن الجيش سيستمر في حماية قوت الليبيين، وأنه سيواصل المحافظة على العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.

3 المشاهدت الكلية , 3 مشاهدات اليوم