أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت قوات الأمن في دولة تونس من القبض على شخص ليبي بحوزته مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ومعدن الذهب وعملة تونسية.

وقال الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي اليوم الجمعة إنه تم إيقاف شخص ليبي بحوزته 4 مليون نقداً من العملة الأجنبية و 66 كجم من الذهب بقيمة 7 مليون دينار تونسي على ذمة التحقيق.

وأشار تركي في تصريحات صحفية أنه تم إحالة الليبي إلى وكيل الجمهورية ليقرر بشأنه مايراه صالحاً، موضحاً بأن كمية الذهب التي تم ضبطها هي 45 سبيكة من عيار 24 تم حجزها في سيارته على مستوى معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس قادمة من تونس باتجاه ليبيا.

وأكد الناطق باسم محاكم صفاقس بأنه تم تحرير محضر لحجز البضاعة المهربة ووسيلة النقل والاحتفاظ بالسائق بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة التحقيقات قصد الكشف عن بقية عناصر الشبكة.

وكانت وحدات المرور للحرس الوطني التونسي تمكنت في شهر مارس من العام الجاري من ضبط مركبة آلية تحمل لوحات ليبية بداخلها كمية من الذهب وعملة نقدية على الحدود مع ليبيا.

وذكرت وحدات المرور للحرس الوطني التونسي أنه في محطة الاستخلاص في برج العامري في الطريق السيارة تونس – مجاز الباب، خلال تفتيش المركبة الآلية لمالكها أجنبي “ليبي الجنسية”، كانت باتجاه العاصمة تونس .

وأضافت وحدات المرور للحرس الوطني التونسي أنه بعد تفتيش المركبة، عثر بداخلها على كمية من الذهب تزن حوالي 28 كيلوغرام، كانت مخفية بإحكام بأماكن مختلفة من السيارة .

وأشارت وحدات المرور للحرس الوطني التونسي إلى أنه تم تقدير قيمة الذهب المهرب بحوالي 3 مليون دينار ، في حين قدرت قيمة المركبة الآلية التي تم حجزها بحوالي 50 ألف دينار .

وأوضحت وحدات المرور للحرس الوطني التونسي أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة السائق والمحجوزات على الإدارة الفرعية للأبحاث في إدارة الاستعلامات والأبحاث التابع للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات.