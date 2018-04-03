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دول عدة عربية وأجنبية فرضت “التأشيرة” على المواطنين الليببيين لدخول أراضيها، عزت بعضها أسباب فرضها إلى أسباب أمنية، دول بينها مصر والأردن والمغرب وتركيا منعت الليبيين دخولها بعد أن كان السفر إليها قبل أعوام قليلة أمرًا يسيرًا جدًا، واستثنت أخرى على فئات معينة من الليبيين من كبار السن والنساء والأطفال الدخول دون اشتراط هذه التأشيرة.

وأعلنت السفارة الليبية في العاصمة عمان، الأحد، أن السلطات الأردنية وافقت على منح الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة، وأعفت ثلاث فئات من الليبيين من طلب الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول إلى أراضي المملكة.

وذكرت السفارة في بيان لها عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مجلس الوزراء الأردني قد أصدر قرارًا بالموافقة على التعليمات الناظمة لدخول المرضى الوافدين للعلاج في المملكة.

وأوضحت أنه وفقًا لهذا القرار يُعفى المرضى الليبيون من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العلاج فوق سن (50) عامًا والأطفال دون سنّ (15) عامًا والنساء من جميع الأعمار، شريطة حيازة المرضى ومرافقيهم على تذكرة سفر ذهاب وإياب.

وأفادت السفارة الليبية في عمان أنها تسعى للتواصل مع السلطات الأردنية ذات العلاقة للرفع الكامل للتأشيرة.

وفي مايو من العام الماضي انطلقت السلطات المصرية في تطبيق تسهيلات جديدة لمواطني دول المغرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية إلى مصر، بمنحهم تأشيرة فورية عند الوصول دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية، بهدف المساعدة على تنشيط السياحة.

وأشارت مصادر امنية، إلى أن مصلحة الجوازات في مطار القاهرة سمحت، بدخول مواطني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المقيمين في دول الخليج مصر بتأشيرة فورية، موضحة، أن مصر تشترط أن “يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة (الخليجية) نفسها القادمين منها من دون مشاكل، عوضا عن شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية لدى دول الخليج.

فيما أعلنت الممكلة المغربية في فبراير 2014 فرض تأشيرات دخول على الليبيين لدخول أراضيها موضحة أن هذا الأمر إجراء أمني احترازي.

وأكدت الممكلة المغربية أن هذا الإجراء أمني احترازي من قبل السلطات المغربية على إثر ضبط أجانب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة إلى المغرب.