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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها الشديد إزاء عدم كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ في الجنوب الليبي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه على الرغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 ، إلا أنه بعد مضي عام كامل لازال الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالالتزام الكامل في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن المجزرة وضمان تقديم الجناة المتورطين للعدالة ومحاسبتهم.

وأعربت اللجنة عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا والتي كان آخرها حادثة الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ الجوية في الجنوب الليبي.

ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا من الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام او الاستقرار أو الأمن في ليبيا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، مطالبة مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في هذه المجزرة البشعة.

وأشارت إلى أن لا توجد جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و مكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل في اختصاص الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن قوات مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية مدعومة بالقوة الثالثة من مدينة مصراتة اقتحمت قاعدة براك الشاطيء في الجنوب الليبي في 18 مايو 2017 وقتلت 140 بين مدنيين وعسكريين إضافة إلى سقوط عدد من الماصبين والجرحى جراء تلك الجريمة.