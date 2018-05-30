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قامت غرفة عمليات إجدابيا يوم أمس الثلاثاء بدوريات صحراوية فى المنطقة الممتدة من إجدابيا إلى الواحات بعد سماع دوي انفجار بالقرب من اجخرة ولم يعرف أو يحدد مكانه.

وأصدر آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة امراجع تعليماته إلى جميع الوحدات التابعة للمنطقة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي هجوم.

وأكد امراجع جاهزية القوات المسلحة في الحقول و الموانيء النفطية لصد أي هجوم معادي للإرهابيين، لافتا إلى أن الرد سيكون قاسي في حال حاولوا التقدم.

ودع آمر منطقة الخليج العسكرية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من أي أجسام غريبة أو أشخاص غرباء والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ عن أي أجسام أو تجمعات غريبة حتى يتسنى التعامل معهم حفاظا على الأمن العام.

وأشار امراجع إلى أن غرفة عمليات الكرامة أصدرت تعليماتها إلى غرفة عمليات الجفرة وغرفة عمليات سرت الكبرى وغرفة عمليات إجدابيا وضواحيها ومنطقة الخليج لرفع درجة الاستعداد والتأهب.

يذكر أن المجموعات الإرهابية من سرايا دفاع بنغازي والمقاتلة كانت تتحشد في المناطق المتاخمة لمنطقة الهلال النفطي وتخطط للتقدم صوبه، بحسب شهود عيان.