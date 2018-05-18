أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الجمعة، عن استرجاع سفينة حربية بعد غيابها 7 سنوات خارج المياه الإقليمية الليبية.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري استرجاع القطعة البحرية “الكرامة” بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج .

وأوضح المسماري أن القطعة البحرية “الكرامة” ستشارك في حماية المياه الإقليمية والحرب على الإرهاب والاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية.

وذكر الناطق الرسمي أن وصول هذه الخافرة نقلة نوعية للأسطول البحري ونجاح آخر للقوات المسلحة يضاف إلى سلسلة نجاحاتها محليا ودوليا.

وكان في استقبال القطعة البحرية في قاعدة بنغازي البحرية وكيل عام وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء يونس فرحات، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، ومدير إدارة المشتريات في القوات المسلحة اللواء عبدالله عون، ومدير مكتب القائد العام العميد خيري التميمي.

وذكر مصدر عسكري أن خافرة “الكرامة” كانت في الصيانة في مصر و هذة الخافرة بحرية كان اسمها خافرة “طبرق” البحرية تم تغيير اسمها بعد رجوعها من الصيانة و ليست هي الفرقاطة “الهاني” الموجودة في مالطا للصيانة.