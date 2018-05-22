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في مبادرة من عائلة “آل الحلس الشاعري” في مدينة درنة قام الأبن الأكبر للعائلة فوزي، بتسليم شقيقه إبراهيم الحلس الشاعري إلى السلطات الأمنية في 19 مايو 2018، ضمن النداء الذي أطلقته القوات المسلحة بضمان محاكمة عادلة ومعاملة حسنة لكل من يرغب في تسليم نفسه، فمن هو إبراهيم الحلس.

إبراهيم عبدالرحمن الحلس الشاعري من مواليد 1978 ومن سكان منطقة شيحا الشرقية وله مسكن آخر في منطقة وادي الشلال “وادي الشواعر”، التحق بتنظيم الدولة في أكتوبر 2014 وكان في أغلب الأوقات يرافق ” جلال الكيلاني و أنيس بطاو ” التابعين لتنظيم الدولة.

شارك في المواجهات التي دارت بين داعش و القوات المسلحة الليبية وخاض أيضا مواجهات ضد مجلس الشورى المنحل وبحكم تواجده آنذاك في منطقة الوادي الشلال والتي لازمها منذ سقوط داعش إلي يوم تسليمه.

بعد انسحاب تنظيم الدولة في 19 أبريل 2016 ظل ” الحلس ” ملازما في منزل خاص به في منطقة وادي الشلال “وادي الشواعر” ولم يشارك مجلس شورى مجاهدي درنة في حربه ضد القوات المسلحة الليبية وهذا بسبب العداوة التي يكنها إلى المجلس المنحل، إضافة إلى أنه قبل اندلاع الحرب في مدينة درنة بين داعش و المجلس حدثت مشاجرة بينه وبين عناصر داعش في مايو 2015 وهذه الواقعة اشتهرت آنذاك.

في 14 مارس 2016 أقدمت السرية الأمنية التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل على تصفية شقيقه وهو أحد عناصر تنظيم الدوله ويدعى عبدالحميد عبدالرحمن الحلس الشاعري بالقرب من شركة الجبل سابقا وعلى إثرها قام أفراد من قبيلة “الشاعري” بإقفال جزيرة دوران شيحا لساعات احتجاجا على تصفية المجلس لإبنهم.