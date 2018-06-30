أخبار ليبيا 24

أصدرت عدة كتائب وألوية عسكرية بياناً أعربت فيه عن استعدادها للعودة إلى ثكناتها بعد إتمام المهام الموكلة إليها في درنة

وأعلن كل من اللواء 106 مجحفل وكتيبة طارق بن زياد وكتيبة 166 مشاة وكتيبة 128 مشاة والكتيبة 155 دبابات ومجموعة عمليات الردع اجدابيا والقوات البحرية أنه وبناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر فإنهم يعلنون استعدادهم للعودة إلى معسكراتهم بعد إنهاء مهامهم القتالية في مدينة درنة ودحر العصابات الإرهابية.

وأضافت أنها “رهن إشارة القيادة العامة للقوات المسلحة في تنفيذ أي مهام قتالية أخرى حسب التعليمات وحتى يتحرر كامل التراب الليبي من العصابات الإجرامية والإرهابية”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أعلن، يوم الخميس، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان المشير حفتر أيها الليبيون المتطلعون إلي ساعة الخلاص و تحرير مدننا العريقة الطاهرة اليوم يتجدد موعدنا كعادتنا مع النصر وموعد الإرهابيين وأعوانهم كعادتهم مع الهزيمة فألامس القريب اعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب بعد كفاح مرير وتضحيات جسام ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية علي نفوس كل الليبيين و عودتها أمنة مطمئنه إلي حضن الوطن لتعم الفرحة كامل أرجاء ليبيا”.

وقال حفتر ” فاليوم تنتكس رايته بانتصاراتكم لترتفع محلها راية الأمن و السلام رغم أنف الإرهابيين و الداعمين لهم من وراء الحدود من تنظيمات وحكام فاسدين وفاسقين”.

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