أخبار ليبيا 24 – خاص

دخل أشخاص مجهولين فجر اليوم الاثنين إلى مركز طبرق الطبي وطالبوا الجميع بإخلاء المركز بشكل عاجل وفوري.

وقال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ إنه بناء على بلاغ كاذب فجر اليوم طالب أشخاص مجهولين كل المتواجدين داخل المركز بالإخلاء الفوري .

وأضاف الجالي :”خرج كل من هم في المركز من مرضى وأطباء وأطقم تمريض بعد دخول الأشخاص المجهولين دون أن نتعرف على الجهة التي طالبت بالإخلاء”.

وحمل مدير مركز طبرق الطبي المسؤولية لهذه الجهة التي سببت لنا الإرباك دون أن تعلم إدارة المركز بأسباب الإخلاء.

وطالب الجالي بتكثيف الأمن داخل وخارج المركز لطبي الذي يقدم العلاج والخدمات لكل المرضى وفي مقدمتهم الجرحى، لافتا إلى أنهم قاموا بإعادة كل الذين خرجوا من المركز بعد التأكد أن الأمور عادية جداً.