أخبار ليبيا24- خاص

بعد انقطاع تام للمياه لمدة 5 أشهر على مدينة المرج، تم اليوم توقيع عقد لصيانة غلايات محطة بوترابة لتحلية مياه البحر بين عميد بلدية المرج وهبي الرخ وإحدى الشركات بقيمة 5.800.000 دينار ليبي وهذا المبلغ مستقطع من ميزانية البلدية الذي قام بتوفيره الحاكم العسكري درنة- بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري وعميد البلدية.

وكان المدير العام للمحطة المهندس صالح العبدلي قد أوضح في وقت سابق بأن المحطة صممت لتعمل بثلاث وحدات لخطوط النقل وتعمل الآن بوحدة واحدة فقط, وأن القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة 40.000 متر مكعب.

وأضاف العبدلي أنه تم الاتفاق في الفترة الماضية مع إحدى الشركات لصيانة الوحدتين الواقفتين عن العمل لزيادة القدرة الإنتاجية للمحطة خلال الفترة من سنة 2014/2011.

وأكد مدير المحطة أيضاَ بأنه صدر قرار من الحكومة المؤقتة رقم (67) لسنة 2014م بشأن منح الإذن لوزارة الموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد لتوسعة محطة بوترابة.

وأوضح أن المشاكل التي تعاني منها محطة بوترابة تتمثل في الأعطال المستمرة في الكهرباء والتوصيلات العشوائية على خطوط النقل وبناء المساكن العشوائية وعدم صيانة المحطة واختراقات في خط توكرة وشمال المرج.

ولفت العبدلي إلى أن هناك ديون يجب على المحطة تسديدها منها رسوم القمامة ورسوم تسديد ثمن الحجر الجيري.

وتعهد عميد بلدية المرج وهبي الرخ بعد زيارة قام بها للمحطة ببذل كل ما يستطيع من جهد بعد مخاطبة جهات الاختصاص في سبيل توفير هذه الاحتياجات باعتبار أن محطة بوترابة هي المغذي الوحيد لبلدية المرج وضواحيها بمياه الشرب.