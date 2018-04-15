أخبار ليبيا 24

قال جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية أن أحد أبرز المتهمين في قضية مقتل أطفال الشرشاري قد قام بتسليم نفسه للجهاز.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة للطفي عبد المجيد احمد بوغرارة، المولود في صرمان عام 1990، وعلق بالقول أن لطفي أحد أبرز المتهمين في قضية أطفال الشرشاري وأنه قد قام بتسليم نفسه لجهاز المباحث الجنائية فرع الغربية.

وتشير المعلومات الأولية أن بوغرارة يقيم في صرمان بالقرب من بيت عائلة الشرشاري، وأنه ربما كان متواجداً ليلة 15 مارس الماضي عندما قبض جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية على النمري لكنه تمكن من الفرار.