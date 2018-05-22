أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد المبعوث الأممي غسان سلامة من سماها جميع الأطراف أن تمارس ضبط النفس وأن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدًا أن الأمم المتحدة جاهزة لمعالجة الوضع الإنساني وتتحضر في حال تفاقم النزاع.

وأكد سلامة خلال كلمته أمام مجلس الأمن مقتل العديد من المدنيين بمدينة درنة، ونزوح مئات العائلات، معربًا عن قلقه من وقوع المدنيون في خطر أكبر في حال انتقلت مواقع القتال إلى المناطق الحضرية، منوهًا إلى أن معظم المعارك وقعت في أطراف المدينة حتى الآن.

وبحسبه فإن مدينة درنة “تتعرض لهجوم أرضي وجوي ومدفعي متصاعد منذ 7 مايو، قُتل خلاله العديد من المدنيين، في الوقت الذي كانت فيه إمكانية إدخال المعونات والمساعدة الطبية محدودة للغاية”.

المشير يشدد: اضمنوا سلامة المدنيين

وقد سبق مناشدة سلامة حماية المدنيين تشديد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية، وذلك عقب زيارة تفقدية إلى مقر غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، للإطلاع على الترتيبات النهائية للمعركة نهاية شهر أبريل الماضي.

هذا وشهدت درنة معارك شرسة بين القوات المسلحة العربية الليبية والمليشيات المسلحة التي تحكم سيطرتها على المدينة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسر عدد من قادة تلك المجموعات.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تقدم قواتها بخطي مدروسة وثابتة نحو تحرير درنة من الإرهاب.

وذكرت أن القوات اتخذت تمركزات متقدمة على تخوم تواجد الجماعات الإرهابية وفقا للخطة التي وضعها القائد العام والتي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.

تطمينات المسماري

وطمـأن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري آنذاك سكان مدينة درنة أن الخطة الموضوعة تراعي كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والشرعية للقيام بعملية خاطفة وسريعة ضد الإرهابيين.

وانعكست هذه التطمينات إيجاباً بعد الاعلان عن رغبة عدد من عناصر تسليم أنفسهم لغرفة عمليات عمر المختار التي كانت قد استلمت وأمنت العنصر السابق في داعش إبراهيم الحلس الذي سلم نفسه طوعا للجيش

واستهدف الطيران الحربي التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية مؤخرًا، منطقة ” تمسكت” الواقعة في المدخل الغربي للمدينة والتي تعتبر معقل للجماعات الإرهابية.

ممثل إرهابيي بنغازي يكاتب الأمم المتحدة

من جهته، استغرب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري موقف الأمم المتحدة وصمتها حيال الحصار الخانق والتصعيد العسكري حول مدينة درنة والكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلها.

وخاطب عماري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة عبر رسالة خطية – أن الحصار المفروض على المدينة واستهدافها بالطيران الحربي وتجويع سكانها يستلزم موقفًا واضحًا وصريحًا يعيد دوركم في حماية المدنيين في المدينة إلى نصابه وينتصر إلى دعوات الحل السلمي اللازمة وتغليب لغة الحوار والبعد عن الاقتتال وتدمير المدينة.

واعتبر عماري الذي يعتبر ممثل المجموعات الإرهابية المهزومة في درنة صمت بعثة الأمم المتحدة حول وضع درنة، انحيازًا لطرف من الأطراف ويشكك في مصداقية خطط البعثة لوقف القتال ودعم السلم والاستقرار، مطالبا بإتخاذ موقف واضح يصب في مصلحة حماية المدينة وأهلها والرفع الفوري للحصار عنهم وإدخال المساعدات الطبية والغذائية اللازمة وبشكل عاجل.

غرفة العمليات تخلي مسؤوليتها

وفي ذات السياق، أخلت غرفة عمليات الكرامة مسؤوليتها عن استهداف المدنيين بالمدينة، مؤكدةً أن الوحدات المكلفة بدحر الإرهابيين في درنة لم تستهدف المنشآت الحيوية أو أية مناطق سكنية أو أماكن يتواجد بها المدنيين.

ونوهت الغرفة إلى أن الجماعات الإرهابية هي من تقوم بالقصف العشوائي وتدمير تلك المقدرات.

وبعد انتهاء معركة الحرب على الإرهاب في بنغازي وسيطرة قوات الجيش على كامل الشرق الليبي، لم يتبقى للقوات المسلحة لاجتثاث الإرهاب من كامل المنطقة الشرقية إلا مدينة درنة، حيث عملت على تطويق المدينة، حتى بداية شهر مايو الجاري بعد الأوامر التي أصدرتها القيادة العامة للجيش الليبي والقاضية بتحرير المدينة.