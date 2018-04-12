أخبار ليبيا24- خاص

بعد أعوام على شغور وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، وتولي عدد من الشخصيات مهامها وتنحية بعضهم ورفض البعض الآخر التنحي ولجأ إلى القضاء، وانتهى بها المطاف إلى أن كلف رئيس الحكومة عبدالله الثني نفسه بتولي مهامها إلى أن منح مجلس النواب الثلاثاء في جلسته الرسمية الثقة لعدد من الوزراء المقترحين من قبل الثني حيث تمت تسمية إبراهيم بوشناف الشيخي وزيراً للداخلية، إضافة إلى فوزي عبد الرحيم بومريز الزوي وزيراً للتعليم، ومحمود نوري الفيتوري وزيراً للعدل .

إنجاز كبير

ووصف النائب في مجلس النواب رئيس لجنة الداخلية عزالدين قويرب في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ حول رأيه عن الخطوة بأن تسمية بوشناف وزيرًا للداخلية “إنجاز كبير لمجلس النواب”.

وأضاف قويرب، أن كثرة التكليفات والإعفاءات السابقة سببت إرباكاً في عمل الوزارة الداخلية، وشاهدنا عدد من الوكلاء وكان الاختيار يتم دون الرجوع للجنة الداخلية والتنسيق معها ويتم الاختيار عن طريق رئيس الحكومة ويتم اعفاءهم بسبب بعض المشاكل في الوزارة.

وأوضح النائب أن هذا الأمر حذا ببعض مديريات الأمن للخروج في بيانات والتمرد على القرارات الصادرة من قبل الوزارة وحدثت إشكاليات كثيرة في وزارة الداخلية في السابق وانعكس هذا على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتابع قويرب “لم نتمكن من تسمية وزير للداخلية بعد الوزير السابق عمر السكني نظرا للأوضاع التي مرت بها البلاد والانقسام الذي حصل ولكن اليوم نحاول أن نصلح ما يمكن إصلاحه عن طريق تسمية وزير للداخلية بخبرة وكفاءة المستشار إبراهيم بوشناف”.

وقال النائب “سبق وأن وعدنا كلجنة داخلية في مجلس النواب أنه في حال تقديم شخصيات ذات كفاءة من قبل الحكومة لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة فسيتم منحها الثقة واليوم أوفينا بالوعد وتم اختيار ثلاث وزراء للداخلية والعدل والتعليم والجميع يشهد بكفاءتهم وخبرتهم في مجالهم وتم الاختيار بشكل سلس بدليل أن التصويت تم بإجماع كل الحاضرين للجلسة”.

استقرار الداخلية استقرار الأمن

وواصل قويرب حديثه “نحن نعول على وزير الداخلية الجديد أن يرأب الصدع في الوزارة وأن يجمع الانقسامات والانشقاقات التي حصلت في الفترة السابقة وأن يدعم مديريات الأمن ويضبط العملية الأمنية”.

ولفت إلى أن استقرار وزارة الداخلية سينعكس على الاستقرار الأمني للمنطقة والوزير بما لديه من صلاحيات واسعة يمكن من خلالها أن يعمل بكل حرية وأن يرتب الأمور الأمنية بشكل صحيح على مستوى المنطقة حتى الوصول فيما بعد لحكومة وحدة وطنية تبسط سيطرتها على كل الوطن.

وأكد النائب أنه لن يتم تغيير الوزير على حسب الأهواء أو ما يريده البعض وهذا قرار من مجلس النواب وعلى الجميع احترامه، داعيًا كل مديريات الأمن والمؤسسة الشرطية بالكامل لاحترام قرارات مجلس النواب وعدم التعقيب عليها وأيضا الوقوف مع وزير الداخلية ودعمه في هذه المرحلة.

مقاليد الحكم

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن إن تسمية وزراء للداخلية والعدل والتعليم جاء على خلفية خروج وزير الخارجية المستقيل محمد الدايري وإدلائه بتصريحات بأن رئيس الوزراء عبدالله الثني ترك الوزارات شاغرة في الحكومة ويقوم بتسييرها بنفسه وله مقاليد الأمور في الحكومة.

وأضاف بوحسن في حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ أنه على إثر هذه التصريحات جلسنا مع الثني وطلبنا منه ترشيح عدد من الأسماء للوزرات الشاغرة والترشيح يكون عن طريق رئاسة الوزراء ودورنا كمجلس نواب هو المصادقة على الوزراء المرشحين من رئاسة الحكومة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وتم فرز الملفات المترشحة ومن ضمن المتقدمين كان العميد صالح رجب والمستشار إبراهيم بوشناف وأسماء اخرى لكن الشروط انطبقت على المستشار بوشناف وتمت تسميته وزيرا للداخلية.

وأوضح النائب أن هناك تذمرًا من الشارع لعدم وجود وزير داخلية ليضبط الأمور الأمنية خاصة بعد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنغازي والخروقات الأمنية التي تحدث باستمرار، فكان لزاما من وجود وزيرا للداخلية لضبط الأمن وعودة الاستقرار للمدن الليبية التي تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

يذكر أن وزير الداخلية الجديد في الحكومة الليبية المؤقتة هو المستشار إبراهيم بوشناف من قبيلة “أولاد شيخ” وهي من قبائل المرابطين والده المرحوم خليفة بوشناف ، رئيس المجلس التشريعي في ولاية برقة إبان العهد الملكي ، وأحد نواب البرلمان في ذات العهد، جده المجاهد الكبير الغرياني بوشناف، صهره – والد زوجته – هو الأستاذ المرحوم عبدالله اسميو ، أحد اكبر وجهاء وأعيان قبيلة مصراتة في بنغازي .

تقلد المستشار إبراهيم بوشناف عدة وظائف فترة العهد السابق ، منها رئيسا لمحكمة الشعب ورئيسا للنيابة العامة ، ومحاميا عاماً أخيراً، كما أنه اعتذر عن قبول حقيبة العدل في حكومة الوفاق التي تم ترشيحه لها.