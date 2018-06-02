أخبار لييبيا24

أعلن المتحدث باسم مايعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها “المنحل” محمد إدريس طاهر الشهير بـ “الديسكه” اليوم السبت منطقه الفتايح بالكامل “منطقة عسكرية”.

وجاء هذا الإعلان بأنها “منطقة عسكرية” بعد إعلان القوات المسلحة تطهيرها بشكل نهائي من الجماعات الإرهابية في 28 مايو 2018.حيث شهدت عودة الحياة بشكل طبيعي والأهالي إلى منازلهم.

كما وصلت إلى منطقة الفتايح شاحنتي وقود محملتين بالبنزين بحمولة 80 ألف لتر و40 ألف لتر على التوالي، وشاحنة أخرى تحمل اسطوانات غاز الطهي ستصل قريبًا إلى المنطقة.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك شرسة ضد المليشيات المتحصنة في مدينة درنة منذ أعوام وتمكنت من التقدم وتطهير كل المناطق المحيطة بالمدينة وأجزاء من المدينة.