أخبار ليبيا24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية فايز السراج اليوم الخميس، إدانته الشديدة للهجوم المسلح على منطقة الهلال النفطي من قبل مجموعة مسلحة.

وأوضح السراج – في بيان له – أن هذا العمل خارج تمامًا عن شرعية حكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أن هذا العمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار ويشعل نار الفتنة.

ولفت رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا الهجوم غير المسؤول يدفع البلاد باتجاه حرب أهلية يعمل كل الليبيين على تجنبها بل وقطعوا خطوات هامة باتجاه التوافق وطي صفحة الخلاف.

وحذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جميع المتسببين والمشاركين في هذا الهجوم عواقب فعلتهم، موضحًأ أن حكومة الوفاق تعمل على حماية رزق الليبيين ومقدرات الوطن وحقن الدماء.

يشار إلى مليشيات مسلحة يتزعمها آمر حرس المنشآت النفطية السابق التابع لحكومة الوفاق المدعو إبراهيم الجضران شنت اليوم الخميس هجومًا على الموانيء النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت كذلك أن خسائر الإنتاج اليومي النفطي إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة في منطقة الموانيء النفطية بلغ أكثر من 240 ألف برميل.

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