أخبار ليبيا24

نشرت قوة الردع الخاصة في طرابلس توضيحًا حول عمليو القبض التي طالت عدد من الأشخاص التابعين للنظام الليبي السابق تحت مايعرف باسم (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا).

وأوضحت القوة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن عملية القبض على الخلية كانت تخطط لبعض العمليات العسكرية بالتنسيق مع بعض الخلايا الأخرى تابعة لما يـعرف بــ (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا).

وأضافت قوة الردع أنه توفرت معلومات تفيد بأن هناك تنظيم مسلح يسعى إلى إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها وأن هذا التنظيم قام بإنشاء غرفة عمليات في جنوب طرابلس بدعم مما يعرف بــ (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) وقاموا بتحديد ساعة صفر لتحركهم.

وأكدت القوة أنه على إثر ذلك تم التنسيق مع كل من ( الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة) وتم من خلالها جمع المعلومات ورصد الأشخاص المشتبه في تحركهم وتم تحديد مكان غرفة العمليات التي كانوا مستعدين لانطلاق العمل المسلح منها.

وبفضل الله

ولفتت قوة الردع الخاصة إلى أنه تم تطويق مكان تواجدهم وإلقاء القبض على كل من :

1-ناجي مسعود أبوبكر حرير (لواء)

خليفة محمد امحمد الأسود (عميد )

الشريف عبد الله عمر الدويل (عميد)

أسامة مفتاح أحمد علي اشتيوي (مدني)

امحمد عمران الهمالي نفذ (مدني)

رمضان مفتاح أبوقرين (مدني)

عبد الحكيم محمد غيث شفتر(منسق)

وذكرت القوة أنه حسب التحقيقات المبدئية اعترف المتهمون أنهم حددوا ساعة تحركهم نحو العاصمة والقيام بعمليات تخريبة لإثارة خلاياهم في الداخل.

وأكدت قوة الردع أنه تم ضبط المذكورين بحوزتهم أجهزة لاسلكي وأسلحة ودخائر وخططهم العسكرية لتوزيعها وكذلك البيان الذي كانوا ينون بثّه كما أكدوا أن لديهم تنسيق مسبق مع بعض الخلايا في جميع المدن الليبية.