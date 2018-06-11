أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الأحد، الإفراج عن عدد من سجناء النظام السابق نتيجة وضعهم الصحي، وتعذر علاجهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الصور في تصريحات صحفية، أن الإفراج يشمل عدة شخصيات على رأسهم أبو زيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي في النظام السابق والذي حكم عليه سابقاً بالإعدام رمياً بالرصاص، ليقدم استئنافا ضد الحكم، لم يتم البت فيه بعد.

كما كشف الصور أن من ضمن المفرج عنهم عبد الحميد عمار اوحيدة عمار الضابط في الشؤون الإدارية بإدارة الاستخبارات العسكرية والمحكوم بالإعدام، إضافة إلى تغريمه 50 ألف دينار، وإلزامه بالتعويض عن ما أهدره من الأموال العامة والمقدرة بـ 1.3 مليون دينار تقريبا.

وأضاف رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه من ضمن الأسماء أيضاً جبريل عبد الكريم الكاديكي معاون رئيس أركان الدفاع الجوي لشؤون الطيران الذي حكم عليه بالسجن 12 سنة، والحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائما.

من جهة أخرى، طالب أعيان وحكماء ومشايخ منطقة محجوب بمصراتة، بالإفراج العاجل عن جميع المساجين من أنصار النظام السابق.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس الأحد إنها عقدت اجتماعها اليوم للإعلان عن مطالبتهم باللإفراج عن جميع أنصار النظام السابق، من المساجين الموجودين بسجون مصراتة وغيرها”.

كما طالبوا جميع الجهات ذات الاختصاص من المجلس البلدي لمدينة مصراتة ومديرية الأمن والمحاكم المختصة وإدارة السجون، والمحكمة العليا بإخلاء سبيل هؤلاء السجناء، معلنين دعمهم لعودة جميع المهجرين بالداخل والخارج إلى مدنهم وقراهم، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

ودعا المشائخ، حميع المناطق والمدن الليبية الأخرى أن تحذو حذو أهالي منطقة محجوب، تحقيقا للمصالحة الوطنية وسعيا لإعادة اللحمة الوطنية، ولم الشمل، معربين عن مباركتهم لكل خطوات المصالحة التي تمت بين عدد من المدن الليبية، وأخرها المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

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