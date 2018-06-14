أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائر الإنتاج اليومي النفطي إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة في منطقة الموانيء النفطية بلغ أكثر من 240 ألف برميل.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم أيضًا تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بإجلاء موظّفيها من مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وشددت المؤسسة الوطنية إلى مقاضاة كلّ الأفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المنشآت النفطيّة الليبية، وفرض الحصار على عمليات الإنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها.

يشار إلى أن المدعو إبراهيم الجضران يقود مليشيات مسلحة شن صباح اليوم الخميس هجوما من عدة محاور على الموانيء النفطية تصدت له القوات المسلحة ووقعت اشتباكات عنيفة في المنطقة.

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