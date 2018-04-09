أخبار ليبيا24- خاص

لتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وكثرة المشاكل داخل مطار بنينا الدولي وانتشار “الفوضى” بشكل لافت للنظر وعدم التجانس بين اللجنة الأمنية وعدم مراعاة المصلحة العامة وعدم التقيد والالتزام بتعليمات إدارة المطار المستمرة، أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي تعليق العمل في كافة المكاتب والوحدات والأقسام التابعة لها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وأوضحت إدارة مطار بنينا في بيان لها نشر عبر الصفحة الرسمية لإدارة المطار على “فيس بوك” أن سير العمل ومواعيد الرحلات الجوية من وإلى المطار يسير بشكل عادي ولا تعطيل فيه، مشيرة إلى أن تعليق العمل يشمل إدارة المطار فقط.

فيما أصدر الحاكم العسكري درنة – بن جواد رئيس الأركان العامة رئيس الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته بإخلاء مطار بنينا الدولي من كافة الأجهزة الضبطية والعسكرية.

واستثنت تعليمات الناظوري الأجهزة المتعارف عليها وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والجمارك ومديرية أمن مطار بنينا، ورقابة الجوازات.

وكان الحاكم العسكري رئيس الغرفة زار أمس الأحد مطار بنينا الدولي للوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بصيانة المطار.

يذكر أن مطار بنينا الدولي بدأ في استقبال الرحلات الجوية في يوليو من العام الماضي بعد إغلاق دام نحو ثلاث سنوات نتيجة المعارك والاشتباكات التي شهدتها منطقة بنينا على وجه خاص ومدينة بنغازي عامة.