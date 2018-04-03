أخبار ليبيا24- خاص

يصاحب قدوم السيولة النقدية إلى المصارف عادة الزحام الشديد والطوابير الطويلة مايسبب أحيانا الإشكاليات والمشاجرات إما بين المواطنين أو تعدي بعض أعضاء الأمن على المواطنين سواء لفظًا أو ضربًا، في مشهد مأساوي يصور الحالة التي وصلت لها البلاد.

وبسبب الزحام أمام المصرف سجلت في طرابلس في 2017 حالة وفاة امرأة في الخمسينيات من العمر بسبب الإرهاق والتعب الشديد أمام أحد مصارف المدينة، فيما توفي في بنغازي مواطن بسبب تأخره في تناول الدواء وكان قد نشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك مناشدة لمدير المصرف بأن يراعي الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، وهذه الحوادث وغيرها لم تحرك في المسؤولين ساكنًا لإيجاد حل لأزمة السيولة أو على الأقل إيجاد طريقة أفضل ترفع الذل والإهانة عن المواطن أثناء سحبه مرتبه.

حادثة مأساوية أخرى تسجل أمام أحد مصارف بنغازي، سببها شح السيولة ونقصها، بعد عجز الحكومات المتصدرة المشهد عن حلها منذ أعوام، فاضطر المواطنين المبيت والسهر أمام المصارف، أو القدوم مبكرًا للوقوف في طوابير طويلة.

هذه الحادثة شهدها مصرف الجمهورية الرئيسي فرع ( المدينة ) في مدينة بنغازي حيث أدى الازدحام إلى حدوث هرج ومرج داخل صالة المصرف وتدافع الزبائن مما سبب بتعرض سيدة حامل لحالة إجهاض.

شهود عيان أكدوا أن حالة من الهلع والخوف أصابت زبائن المصرف بسبب لجوء شخص يرتدي لباسًا عسكريًا إلى استخدام السلاح وإطلاق النار بين المواطنين مما تسبب في هذه الحادثة المأساوية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص سيدة ورجلين إضافة إلى تسجيل حالات إغماء، في ظل غياب الجهة الأمنية المسؤولة عن تأمين المصرف.

نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الحادثة وطالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة والأسباب التي أدت إليها.

وتشهد ليبيا منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار الأمني وأزمة اقتصادية ومالية حادة ألقت بظلالها على المواطن الليبي بسبب التجاذبات السياسية والصراع على السلطة ونقص في السيولة النقدية بالمصارف والتي تصل لأشهر بعد انقسام المؤسسة المصرفية بين الشرق والغرب وارتفاع رهيب لأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازي، إضافة لارتفاع أسعار البضائع بالسوق الليبي وعدم مقدرة المواطن على تكاليف حياته اليومية وانتشار الفساد والتلاعب بالاعتمادات المصرفية مما سبب حالة من الاحتقان بين المواطنين ومطالبات لمحاسبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يعتبر المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.

وكان مجلس النواب قد صوت في ديسمبر الماضي على تعيين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بديلا لعلي الحبري في محاولة منه لحلحلة الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا فيما رأى مراقبون أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتوحيد المؤسسة المصرفية المنقسمة بين طرابلس والبيضاء.

فيما رفض المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا التعيين معتبرين أنه خروجا عن الاتفاق السياسي وتجاوزا لكل الاتفاقيات.