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قامت مجموعة من البحث الجنائي بنغازي بالاعتداء بالضرب على مدرب المنتخب الليبي للقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام طارق عبدالسميع مخلوف.

وقال مخلوف :”إن سبب المشكلة هو لوجود استيقاف للبحث الجنائي أمام منزلي بسبب زيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لمقر الشرطة العسكرية المحاذي لمنطقتنا، وسبب هذا الاستيقاف الذي تزامن مع وقت خروج الطلبة والموظفين من مدارسهم وأعمالهم ازدحامًا كبيرًا ووقوف عشرات السيارات ومنعونا من دخول المنطقة والعودة إلى بيتي حيث كانت معي زوجتي وأطفالي”.

وتابع مدرب المنتخب :”حين وصلت وجدت أن بعض الجيران ممتعضين من هذا الأمر ومن الازدحام ولعدم تمكنهم من عودتهم إلى منازلهم في المنطقة التي يتم إغلاقها أمامهم، وحالوت تهدأة الأمر واتفقت مع أحد جيراني على أن نسلك طريقًا آخر، وإلى هذه اللحظة كنت لا أعرف ماسبب كل هذه الربكة والازدحام والاستيقاف”.

يواصل مخلوف :”ركبت سيارتي وسألت أحد أفراد البحث عن سبب الاستيقاف والازدحام فأخبرني أن الثني موجود في مقر الشرطة العسكرية، فقلت له من الأولى لرئيس الحكومة أن يقوم بزيارة الناس أمام المصرف في منطقة البركة حيث أن بعضهم قضى الليل أمامه وينظر في مطالبهم أولى له من يقوم بزيارة مقر عسكري ويعرقل حركة السير أمام المواطنين العائدون إلى منازلهم”.

وفجأة – يقول مدرب المنتخب الليبي للقوة البدنية – “أمسكني فرد البحث من يدي وأصبح يقول لي سوف تعرف عاقبة ماتقول وبدأ زميله يتكلم عبر اللاسلكي فأفلتت يدي وقلت له أوصل زوجتي وأولادي وأرجع إليكم وأنا أدعى طارق مخلوف ومنزلي قريب جدًا، إلا أنه رفض وماهي إلا لحظات حتى توقفت أربع سيارات بحث جنائي نزل منها مايقارب 12 شخص وبدأوا في ضربي جميعًا ولم يحترموا ولم يراعوا زوجتي وأطفالي في السيارة”.

وذكر مخلوف أنهم عندما رأوا تكسر أسناني والدم الذي سال من وجهي أنزلوني من السيارة ورحلوا جميعًا، لافتا إلى أنه أصيب بكسر في الفك وسقوط أربعة أسنان وأربع غرز تحت إحدى عينيه إضافة إلى كدمات في الراس والظهر.

وختم مدرب المنتخب الليبي للقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام بالقول :”سوف أعرض على النيابة وآمل خيرًا في القانون”.

يشار إلى أن طارق عبدالسميع مخلوف هو ابن البطل المرحوم الملاكم العالمي عبدالسميع مخلوف، وشقيق البطل المرحوم محمد عبد السميع مخلوف من مواليد 1968، مؤسس لعبة القوة البدنية ببنغازي العام 1985.