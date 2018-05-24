أخبار ليبيا 24

ألقى ديوان المحاسبة طرابلس باللائمة على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فيما قال أنه إهمال لدور وزارة المالية في دراسة وعرض طلبات تخصيص المبالغ وإبداء الرأي حول توفير المخصص والاعتماد.

وقال الديوان في تقريره الدوري لسنة 2017 أن صفة الاستعجالية حدثت في المبالغ المطلوب تخصيصها خصماً من بند المتفرقات بالإضافة إلى تغليب طابع الفوقية في إقرارها حيث تصنع معظمها من قمة الهرم الوظيفي ( رئيس المجلس الرئاسي ) أو بعرض من جهات غير مختصة.

وأورد التقرير من هذه المخصصات 100 ألف دينار صرفت بتاريخ 26-11-2017 لصالح الهيئة العامة للشباب والرياضة نادي صقور الخليج بطلب في حين جاء العرض عن طريق النائب العام عن الدائرة الفرعية السدرة ،و مليون دينار صرفت لجامعة سرت بطلب من نائب عن الدائرة الفرعية خليج سرت بتاريخ 15-11-2017

400.000 دينار خصصت لمستوصف البشائر بمنطقة سواني بن ادم وجاء العرض عن طريق عضو مجلس النواب عن دائرة سواني بن ادم .

وأضاف أن 2 مليون دينار خصصت لمستشفي الحوادث العزيزية بعرض من رئيس المجلس البلدي العزيزية، و

150.000 دينار خصصت لنادي الانتصار بعرض من رئيس المجلس المحلي المكلف العجيلات،300.000 دينار خصصت لنادي العروبة بعرض من رئيس المجلس المحلي المكلف العجيلات ،800.000 دينار ليبي خصصت لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس بعرض من عميد بلدية غدامس .

اللافت أن التقرير رصد في المقابل عدم صرف قرارات تخصيص من بند المتفرقات لقطاع الصحة وصفها بالهامة منها 5 مليون دينار لجهاز الإسعاف بوزارة الصحة ومليون دينار للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء.

وإجمالاً كشف أن بند المتفرقات بوزارة المالية في حكومة الوفاق خصص له عام 2017 مبلغ 850.000.000 دينار ليبي فوضت في نفس الفترة الجهات بصرف مبلغ وقدرة 664.884.882 دينار ليبي وقامت وزارة المالية في نفس الوقت بتسييل مبلغ 660.192.355 دينار وهي نسبة 99% من نسبة المبالغ المفوض بها .