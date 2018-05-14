أخبار ليبيا24

سجل يوم الجمعة 11 مايو انتصارات مهيبة على تنظيم داعش الإرهابي بضربة قاضية نفذت داخل الأراضي السورية استكمالا للحملة العراقية ضد الدواعش داخل وخارج العراق وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة محققين نتائج ذات انعكاسات محلية, إقليمية, وعالمية.

فقد أعلن بيان عسكري عراقي أن جهاز المخابرات العراقي بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة تمكنت من اعتقال عدد من كبار قياديي داعش.

وأضاف البيان أنه بفضل الجهود الجبارة من قبل جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة تم تنفيذ عملية نوعية كبرى أدت إلى إلقاء القبض على قياديين مهمين في عصابات داعش ممن شاركوا في الاعتداء على مدن الأنبار والموصل.

وحسب ما جاء في البيان, أن “عملية إلقاء القبض تمت داخل الأراضي السورية في المنطقة الحدودية مع العراق إثر عملية استخبارية نوعية، وأدى التحقيق معهم إلى استخلاص معلومات مفصلة تم بناء عليها تنفيذ ضربة جوية استهدفت اجتماعا لما يسمى هيأة الحرب في داعش الإرهابي أدت إلى مقتل ما يقارب من 40 قياديا بالإضافة إلى عدد من القيادات المهمة الأخرى في الهيأة بين ولاة وأمراء ألوية وكتائب”.

وفي وقت لاحق, كشف مركز الإعلام الأمني العراقي عن صور أفراد هذه المجموعة من قيادي تنظيم داعش الإرهابي الذين قد سبق واعتقلوا في العملية الأمنية الكبيرة.