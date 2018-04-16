أخبار ليبيا24- خاص

نجح فريق كرة اليد في نادي الاتحاد ، في تحقيق الفوز، أمس الأحد، على نظيره مينواه الكاميروني، (31-26)، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في بطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس.

ومن المنتظر أن يواجه الاتحاد، الأهلي المصري غد الثلاثاء، لتحديد متصدر المجموعة الرابعة قبل انطلاق دور ربع النهائي .

وضمن منافسات المجموعة الثالثة؛ فاز فريق ريد ستار الإيفواري، على نظيره جي إس إل الكونغولي (27ـ17).

ويذكر أن البطولة الأفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس في منافسات الرجال والسيدات لكرة اليد، ينظمها النادي الأهلي المصري ، خلال الفترة من 13 إلى 23 أبريل الجاري