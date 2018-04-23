أخبار ليبيا 24 – خاص

هذه المشاهد هي لاعضاء بعثة المنتخب الليبي في لعبة الكيك بوكسينغ والتقطت هذه الصور بمطار اتتاتورك بتركيا حيث يتواجد اعضاء البعثة بالمطار منذ السبت الماضي وهم بانتظار الموافقة على الركوب للطائرة الكميرونية للمشاركة في البطولة الافريقية .

وقتا الامين العام للاتحاد الليبي للكيك بوكسنغ حسين الفروج، “نحن ننتظرالموافقة للصعود للطائرة منذ السبت التي حيث من المفترض أن تقلنا للكاميرون.

وأضاف في تصريحات لـ “أخبار ليبيا 24” أنه بالرغم من بذل قصار جهدنا لانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بمشاركة منتخب ليبيا للكيك بوكسينغ لكن لم نستطيع مغادرة مطار اتاتورك التركى لعدم وفاء الجهة المنظمة بعهودها بوجود تاشيرة المنتخب في مطار ياوندى بالكاميرون”.

وأوضح ” لم يسمح لن بالصعود للطائرة بالرغم من حصولنا على كروت الصعود وموافقة الاتحاد الافريقي والآن البعثة عالقة بالمطار ونبدل قصار جهدنا للعودة الى ارض الوطن ان تمكنا من ذلك .