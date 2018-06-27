أخبار ليبيا 24

تداول مدونون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صوراً تظهر تعرض ملعب طرابلس الدولي ومرافقه للتدمير والحرق.

وقال المدونون أن مشجعين غاضبين ينتمون لنادي الأهلي طرابلس أوقدوا النيران في الملعب ومرافقه وذلك للتعبير عن غضبهم ورفضهم لقرار اتحاد كرة القدم برئاسة جمال الجعفري بإعادة مباراة ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا للموسم الجاري 2017 / 2018 .

وكانت مباراة فريقي الأهلي طرابلس والإتحاد، الخميس، في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم قد توقفت بسبب احتجاج لاعبي الاتحاد عن احتساب الحكام لركلة ترجيحية لصالح الفريق المنافس.

وكان اللقاء قد انتهى في وقته الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، فتم اللجوء للركلات الترجيحية.

وتغير مسار المباراة بشكل غريب عندما أنيس سالتو ركلة ترجيحية لصالح فريقه ألأهلي طرابلس فلامست سقف العارضة ونزلت على الأرض، فاحتسبها الحكم هدفًا قبل أن يلغيها بتوصية من مساعده، ثم توجه الحكم إلى سيارة البث الخاصة بقناة «ليبيا الرياضية» وشاهد إعادة للركلة من زوايا مختلفة، فتأكد من عبور الكرة خط المرمى، فعاد للملعب واحتسبها هدفًا لكن لاعبي الإتحاد لم يمتثلوا لقرار الحكم، ورفضوا اللعب وسط جدل دام لأكثر من ساعة.

وتوقف اللقاء بالاكتفاء بتسديد ركلتين لكل فريق، سجل للاتحاد صهيب بن سليمان ومحمد زعبية، وسجل للأهلي، عبد الرحمن العمامي وانيس سلتوا «2-2» .

وفي حالة نادرة في ملاعب الكرة غادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم الملعب، دون اعلان النتيجة النهائية للمباراة .

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