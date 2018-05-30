أخبار ليبيا 24

قامت دوريات وحدة المخابز بغرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي بحملة واسعة على مصانع الحلويات داخل مدينة بنغازي نتج عنها ضبط مخالفات تختص بانعدام النظافة العامة والشخصية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ومزاولة مهنة بدون ترخيص، بحسب ما أفاد آمر دورية وحدة المخابز المكلف بمتابعة وتفتيش مصانع الحلويات.

من جانبه قال رئيس الوحدة رمضان شبيك أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للتحقيق واتخاذ اللازم.

وأكد شبيك أنه تم إخطار جميع المصانع بالتزام بالشروط الصحية والنظافة الواجب توافرها داخل المصانع وعدم التزامهم به عليه يحذر باتخاذ أقصى العقوبات القانونية اللازمة حيال المخالفين.