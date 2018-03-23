أخبار ليبيا 24 – خاص

هربا من جحيم بلدانهم، عبروا الصحراء ودخلوا ليبيا بشكل غير قانوني وواجهوا الموت مرارا في سبيل نيل حياة أفضل دون معرفة ما قد يواجههم في حال اكتشاف امرهم وضبطهم، المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يصطدمون بواقع قد يكون أسوء مما عانوه في بلاد فروا منها بحثا عن الأمن أو لقمة العيش.

أحلامهم باتت واضحة من خلال، ما عبروا عنه من بقايا أماني وعبارات نسخوها على جدران مقر الإيواء بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، فقد وجدنــا، أغلب العبارات والرسومات لمهاجرين من دول افريقيا غير ناطقة بالعربية، حيث الرسومات والجمل واضحة على الجدران ولكنها غير مفهومة ولا معروفة لأي من المهاجرين هل غادروا أو لازالوا في انتظار العودة إلى بلدانهم.

مركز إيواء قنفودة غرب بنغازي، هو مركز الإيواء الصحي الوحيد في المنطقة الشرقية التي استطاعت الدولة توفيره للمهاجرين، لإيوائهم به طيلة فترة وجودهم في البلاد إلى حين ترحيلهم، بحسب ما أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية فرج صالح.

وأضاف صالح أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يعاني من قلة الإمكانيات، إذ يفتقر لأبسط الامكانيات الخاصة بإيواء المهاجرين أو فحصهم وتقديم العلاج لهم في حال تعرضهم لأمراض، مؤكدا تلقيهم لوعود كثيرا من منظمات دولية دون تنفيذ وأخر الوعود كان من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الذي التفت إلى قضية الهجرة ووعد بتقديم الدعم للجهاز.

واستطرد، أن الجهاز بحاجة إلى دعم لأن أعداد المهاجرين الذين يتم ضبطهم وإيوائهم في مراكز الإيواء المنتشرة في مختلف المناطق الشرقية، كبيرة جدا وتحتاج إلى ابسط المستلزمات الطبية وغيرها، في ظل الأمراض والأوبئة التي يحملها بعض المهاجرين مما يجبر الجهاز إلى عزلهم في أماكن خاصة وحرق كافة مستلزماتهم بعد رحيلهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعاون من منظمات دولية، باستثناء منظمتين قامتا بدعم الجهاز بتوفير كميات بسيطة من الاغطية.

رغم أن ليبيا من أكثر الدول التي تستقبل مهاجرين غير شرعيين عبر الصحراء بسبب مساحة حدودها مع الدول الأفريقية الذي يجعل الكثير منهم يعبرون الصحراء أملا في الوصول إلى الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط، إلا أن مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الجهرة غير الشرعية العقيد سليمان محمد، أكد أن جميع من تم ضبطهم من المهاجرين كان بواسطة الجهات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة من امساعد شرقا إلى بن جواد غربا والكفرة جنوبا، ولا توجد أي حالة ضبطت عن طريق البحر.

وأضاف أن يتم تسجيلهم بكشوفات داخل مقر الجهاز وتوثيق من تم ترحيلهم منهم، وكذلك اجراء الفحوصات لهم لتأكد من خلوهم من الأمراض.

وهذا أيضا ما أكده العميد فرج، أن شواطئ المنطقة الشرقية لا توجد بها أي حركة لقوارب الهجرة غير الشرعية وذلك بفضل تأمينها من قبل القوات المسلحة وخفر السواحل الليبية، الأمر الذي يؤكد استتباب الأمن في المنطقة بالكامل، حسب تعبيره.

وأضاف العميد، أن المهاجرين الذين تم ضبطهم لا توجد لديهم النية في السفر إلى أوروبا ولكنهم جاءوا للاستيطان في ليبيا والبحث عن لقمة العيش، منوها إلى أن هذا لا يضمن عدم انجرارهم وراء أي فرصة قد تتاح لهم لعبور المتوسط نحو أوروبا.

ولفت رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، خلال تصريح لوكالة “أخبار ليبيا 24” إلى أن القوة العمومية للجهاز تجاوزت الأربعة ألاف عنصر ولكنهم غير منتظمين جميعا في العمل فالبعض متخاذل حالهم كأغلب القطاعات في الدولة، مشيرا إلى أن الوطنية وخوفهم على أمن ليبيا هي من تحرك العناصر لأداء عملهم.

كثيرا ما تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل، الوضع الذي يعيشه المهاجرين داخل مراكز الإيواء وما يتعرضون له من انتهاكات، الأمر الذي نفاه رئيس جهاز مكافحة الهجرة جملة وتفصيلا، وقال إن ما يشاع عن الابتزاز للمهاجرين من قبل العناصر الأمنية التابعة للجهاز غير صحيح واتهامات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه يتم معاملتهم داخل مراكز الإيواء بطريقة إنسانية ويتم التحقيق في أي حادثة بلاغ عن حادثة ابتزاز حتى يتبين من ذلك.

تمكنت عدسة “أخبار ليبيا 24” من الدخول إلى أماكن مبيت المهاجرين المقسمين إلى عدة حجرات منها حجرة عزل المصابين بأمراض معدية وأخرى للنساء والأطفال وأخريات للمهاجرين من الرجال، ولاحظنا الكم الهائل من العبارات والرسومات داخل هذه الحجرات والتي ربما تحاول إيصال رسالة من كانوا هنا قبل إلى القادمين، أو قد تكون تعداد للأيام التي قضوها تعبيرا عن مرارة الانتظار والخوف من القادم، او الصبر على أمل الانتقال إلى حياة أفضل، ولكن الأكيد هي تعبر عن حالتهم وأمانيهم التي طمحوا في تحقيقها بعد اخذ قرار الهجرة من بلدهم إلى ليبيا.