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أعلن مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن المديرية أعدت قائمة فصل لعدد ما يقارب عن 1000 عضو منقطع عن العمل.

وأفاد مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي أن الوزارة لن تتراجع عن قرار الفصل بعد صدوره ، مشددة على الاستمرار في تطبيقه حتى لو رجع العضو بعد صدورهذا القرار.

وأشار المكتب الإعلامي أن هذا يعتبر إشعار نهائي وحسب القانون فعلى جميع المنتسبين الالتحاق بأعمالهم وتقديم ما يفيد تغيبهم عن الواجب ، في مدة أقصاها بعد عيد الفطر مباشر.

وأوضح مكتب الإعلام أن الفصل أوالتغيير التنظيمي، هو نهج يُتبع لفصل أو لتحويل أو انتقال الفرد، أو فريق عمل، من حالة راهنة ضعيفة لا تحقق أي فائدة للمؤسسة إلى حالة مستقبلية منشودة.

وأكد أن الفصل أوالتغيير التنظيمي عملية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أعضاء الأقسام في المؤسسة لمعرفة واجبات كل عضو وبالتالي، تبنى التغييرات في بيئة الأعمال الخاصة بهم والتي تناسب قدرات كل منهم.

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