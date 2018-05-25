أخبار ليبيا 24 – خاص

في تواصل لرغبة بعض عناصر كتيبة بوسليم حقن الدماء وتسليم أنفسهم طوعاً لقوات الجيش الليبي سلم قبل قليل ثلاثة من عناصر الكتيبة أنفسهم طوعاً لغرفة عمليات عمر المختار التي وعدتهم بضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية والسماح لأهاليهم بزيارتهم، وذلك بحسب ما كشف لأخبار ليبيا 24 الوسيط المفاوض وعضو اللجنة المكلفة بالاستلام منعم الرفادي.

وقال الرفادي أن اللجنة المكلفة قبل من غرفة عمليات عمر المختار استلمت الشقيقين نزار ومحمد علي محمد الشلوي وخالد بوفارس طوعاً بعد أن تأكدوا من المعاملة الحسنة التي لقيها إبراهيم الحلس الشاعري منذ أيام ، مؤكداً أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية عند وعدها مع كل من يسلم نفسه طواعية.

ووعد الوسيط المفاوض أن المعاملة ستكون ممتازة جداً وسوف تكون هنالك لجان أمنية وقانونية ومن حقوق الإنسان وسوف يسمح لأسرهم بزيارتهم في أي وقت.

وكشف الرفادي لأخبار ليبيا 24 أن هناك 13 عنصراً أخر من عناصر بوسليم وأنصار الشريعة سوف يقومون يسلمون أنفسهم خلال الأيام الماضية ومنهم 5 أفراد سوف يخرجون مع أسرهم” .

وطمأن الراغبين بتسليم أنفسهم بأنهم سوف يلقون معاملة حسنة، ناصحاً إياهم بترك أسلحتهم والتوجه إلى الجيش حقناً للدماء