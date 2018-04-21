أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت اليوم السبت في مدينة المرج فعاليات مهرجان ربيع المرج الأول للرياضات الجوية تحت شعار (فالنحلق معاً) والمقام داخل المطار الزراعي في المدينة.

ويشارك في المهرجان الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام هواة الطيران والطيارين المحترفين والأندية الجوية الليبية.

وتضمن اليوم الأول للمهرجان عدة أنشطة وعروض رياضية مختلفة من الأندية الجوية الليبية المشاركة منها إيقاد شعلة المهرجان وإقامة بطولة القفز المظلي المصغرة الأولى في ليبيا وبطولة الشراع وتظاهرات رياضية وثقافية متنوعة تحت شعار “الرياضة – الطيران- التراث- يجمعنا”.

ويشتمل المهرجان على نشاط خاص بالطفل لنشر الثقافة الجوية ومسابقة الطيار الصغير ومسابقة الطيران الورقي وأكبر معرض للتراث الوطني ومعرض لتاريخ سلاح الطيران العمودي في ليبيا.

وقال المنسق الإعلامي لبطولة الرياضات الجوية وعضو اللجنة الإعلامية للمهرجان وائل العشيبي لـ”أخبار ليبيا24″ إن مهرجان ربيع المرج للرياضات الجوية عبارة عن عدة مناشط جوية ومعرض للتراث الليبي ومعرض للطيران وبطولة للقفز المظلي تنظم لأول مرة وبمشاركة مختلف الأندية الجوية في ليبيا.

وأضاف العشيبي أن الهدف من هذا المهرجان هو الاحتفال بعودة السلام للأجواء الليبية وإرسال رسالة صداقة ومحبة بين الليبيين والتعريف بمجال الطيران لمختلف الفئات العمرية.

يشار إلى أنه تم اختيار المهندس المرحوم بشيرجودة المدير التنفيذي السابق لهيأة مشروع الجبل الأخضر كشخصية للمهرجان لما له من دور كبير في تطوير قطاع الزراعة في الجبل الأخضر وليبيا بصفة عامة>