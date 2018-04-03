أخبار ليبيا24

قالت الحكومة الليبية إنها شنت عملية عسكرية يوم الإثنين ضد فلول داعش التي لا تزال مجموعات منها في مخيمات صحراوية وبشكل خلايا نائمة في المدن الليبية الغربية.

وأفاد مسؤولون ليبيون أنه رغم الإطاحة بتنظيم داعش الإرهابي من معقله في مدينة سرت في أواخر عام 2016, ما زالت الجماعة الإرهابية تحافظ على وجودها في المخيمات الصحراوية وعبر الخلايا النائمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك انطلاق عملية عسكرية تحت اسم”عاصفة الوطن” لمطاردة بقايا الدواعش ودحرهم نهائيا عن أرض ليبيا.

وشدد الناطق الرسمي على أهمية هذه العملية الأمنية النوعية التي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة وكرامة المواطن وتسعى إلى القضاء على الدواعش وعلى كل من يساند أيديولوجيتهم ويساعد في تنفيذ خططهم ويروج إرهابهم.

وأكد السلاك أن العملية بقيادة قوة مكافحة الارهاب تبدأ من الأودية الممتدة من بوابة ” الـ60 كيلو متر” شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن.

وفي هذا السياق انتهز الناطق الرسمي الفرصة ليترحم على أرواح الشهداء من المؤسسات العسكرية والأمنية الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن ليبيا وحث أبناء الوطن على الاتحاد ضد تنظيم داعش وإجرامه لفداء أرضهم وصيانة سيادتها وإكراما لدماء شهدائها.