أخبار ليبيا 24

أعلن عدد من أطباء الصيدلة وأمراض الباطنة بمركز بنغازي الطبي عن إطلاق حملة توعوية تثقيفية عن طرق الحماية من خطر الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي C والالتهاب الكبدي B والإيدز داخل مجتمعنا المحافظ .

وبين المنظمين للحملة التي تحمل شعار “#لازم_تفطن” تحت شعار”خليك ديما وجه خير.. خليك واحد له تأثير “أن هناك خطر كبير من تفشي المرض في ليبيا نظرا للتركيبة الاجتماعية للمجتمع الليبي والذي يخجل مرضاه من المصابين بتلك الأمراض من الإفصاح والعزوف عن الكشف المبكر تفادياً لأي خطر ينجم عن ذلك التأخير.

وأشار منظمو الحملة إلى أن البرنامج العام للحملة يشمل “التوعية بخطر الإصابة بهذه الفيروسات ،حيث نشرح في هذه الحملة طرق انتقال العدوى والأسباب التي تساعد في انتشار الإصابة بهذه الفيروسات داخل المجتمع”.

كما يركز البرنامج على” طرق الحماية من خطر الإصابة بهذه الفيروسات حيث نتطرق لشرح طرق الحماية من الفيروسات وشرح في حالة الإصابة بإحدى هذه الفيروسات وطرق علاجها وكيفية حماية العائلة من العدوى”.

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