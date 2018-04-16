أخبار ليبيا24

أقيم في العاصمة الليبية طرابلس أمس الأحد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب تحت شعار “الإرهاب ومواجهته .. الواقع والتحديات”.

ويهدف المؤتمر برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى حشد أكبر قدر من الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة ليبيا في القضاء على الإرهاب من أجل قطع شرايين تمويله وتضافر الجهود لمحاصرته أينما كان، من خلال تبادل المعلومات عن أماكن تواجده.

ويهدف المؤتمر أيضًا للتعرف على مخاطر الإرهاب وكيفية بناء القدرات الوطنية المؤهلة لمكافحته، والتطلع لدور فاعل من المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهته.