أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق العين لكرة القدم انطلاقة مميزة في دوري الصعود للدرجة الأولى حين تغلب على منافسه السواعد 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس في ملعب المروج فب مدينة المرج في إطار الجولة الأولى لمنافسات مجموعة الصعود الأولى وفي ذات المجموعة حقق الصقور الفوز على خليج أجدابيا 3-0 في ملعب البيضاء.

هذا وستنطلق منافسات مجموعة الصعود الثانية يوم غدٍ السبت بلقاء يجمع الطيران و البروق في ملعب المرج و الهوارية والمنار في ملعب نادي بنغازي الجديدة.

يشار إلى أن الفريق المتصدر لكل مجموعة سيصعد تلقائياً لمصاف الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل.