أخبار ليبيا 24

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض الوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية اجتماعا في بلدية مصراتة برئاسة عضو المجلس البلدي علي أبوستة، لمناقشة نزغ الألغام من مدينة تاورغاء وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين، بمشاركة منظمة حقول حرة والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب.

كما قامت البعثة بزيارة تاورغاء حيث اجتمعت مع المجلس المحلي ولجنة الحوار لبحث إجراءات نزع الألغام والعودة الآمنة والكريمة للنازحين، وكان بالحضور منظمة حقول حرة والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب.

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