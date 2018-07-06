أخبار ليبيا24

لقد سئم الشعب العراقي ويلات داعش وعطش إلى الحرية المسلوبة والعيش الكريم والأمل الضائع بمستقبل واعد، واتكل الشعب على جيشه وحكومته وقوى التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي وصبر وهجر وانتهكت كرامته حتى وصل إلى تحقيق التحرير.

اليوم الشعب العراقي يطالب بحقه المشروع بعيش هذا الانتصار المنتظر والمستحق ولن يتهاون أو يستسلم أو يسمح لعودة الدواعش وإجرامهم وغدرهم واضطهادهم, فوقفوا وقفة عزم ودعم وتضامن مع قوى الجيش والأمن وقدموا التضحيات دون شرط أو حدود.

وبرفض تام لعودة الهجمات الدموية المنفردة لبقايا داعش, استنفر الشعب وبات على يقظة تامة, وبعزم وصلابة ساهم في القبض على مسؤول إعلامي كبير في تنظيم داعش.

وفي بوم 3 يوليو أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى إلقاء القبض على مسؤول إعلامي كبير في تنظيم داعش مع 4 من مرافقيه شمال غرب الموصل 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال المقدم علاء الحسني إن “القوات الأمنية ألقت القبض على مسؤول إعلامي كبير في تنظيم داعش، و4 من مرافقيه خلال تواجدهم في ناحية تل عبطة 135 كيلومتراً شمال غرب الموصل بعد أن طوقت الناحية”.

وشغل الخزرجي منصب المسؤول عن نصب الشاشات الكبيرة في مدينة الموصل، والتي كانت تنشر جرائم داعش في عموم الموصل ويحث المواطنين على متابعتها، فضلاً عن إدارة إذاعة الدولة الإسلامية المحلية في الساحل الأيمن، من الموصل التي تأسست عند دخول التنظيم مدينة الموصل منتصف عام 2014.

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