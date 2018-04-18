أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر غرفة الهندسة العسكرية المخصص لأعمال الطوارئ، اليوم الأربعاء، من انتشال قذيفة تزن 500 كيلو من مخلفات الحرب داخل الحي السكني في منطقة السيدة عائشة بمنطقة الهواري غرب بنغازي.

وأوضحت غرفة الهندسة العسكرية، أنه تم انتشال الدانة بمساعدة دورية من الدفاع المدني ببنغازي، ودورية شرطة المرور والتراخيص بنغازي، ووحدة عن الإسعاف والطوارئ، ووحدة عن تحريات المركز المختص شرطة الحدائق.

يشار إلى أن عناصر الهندسة العسكرية يستمرون في تنظيف الأحياء السكنية من الألغام ومخلفات الحرب التي خلفتها المجموعات الإرهابية في مدينة بنغازي والمناطق التي شهدت الاشتباكات المسلحة.