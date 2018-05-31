أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس البلدي طبرق عادل ناجي لأخبار ليبيا 24 أن مدينة درنة ستستقبل مساء اليوم شاحنتي وقود محملتان بالبنزين والديزل بحمولة 80 ألف لتر و40 ألف لتر على التوالي، وأن شاحنة أخرى ستصل محملةً بإسطوانات غاز الطعام.

وأضاف ناجي “بعد زيارتنا أمس لمنطقة الفتائح بعد تحريرها من قبل الجيش الوطني وتأمينها بالكامل وبعد المطالبة من سكان المنطقة قمنا بالاتصال باللواء سالم الرفادي أمر غرفة عمليات عمر المختار وبالاتصال بكل الجهات الأمنية لتأمين وصول السيارات قمنا بالاتصال بشركة البريقة وشركة النقل السريع ومستودع الغاز صباح اليوم وتمت الموافقة على إرسال هذه الطلبية”.

وأكد أن هذه الطلبية سوف تستمر وتأخذ مكانها في الجدول من حيث التوزيع لحل المشاكل التي تعاني منها منطقة الفتائح حيث لم تتزود بالوقود والغاز منذ 3 سنوات .

وشدد ” لكن تحرير المنطقة بالكامل وتأمينها هو ما جعلنا نسعى لإيصال الوقود والغاز اليوم لمنطقة الفتائح بعد تعاون الجيش والجهات الأمنية بالخصوص” .