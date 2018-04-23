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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة «ماراثون أويل» الأمريكية لم تتحصل على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص بيعها لحصتها في شركة الواحة للنفط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله :” إن أية صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية”، مؤكدًا أن أية محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز.

وتابع رئيس المؤسسة أنه حتى يتم الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، يجب أن تعود هذه الصفقة بأفضل نتيجة ممكنة على الشعب الليبي، مع مراعاة الوضع الأمني في ليبيا وتوفير الميزانيات التشغيلية في مواعيدها بما في ذلك متطلبات الاستثمار المستقبلي لعقد الامتياز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ستنشر تفاصيل الصفقة بمجرد الانتهاء منها في إطار التزامها بالشفافية كأحد المبادئ التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

يشار إلى أن شركة «توتال» الفرنسية للنفط أعلنت في مطلع مارس الماضي عن توصلها لاتفاق مع شركة «ماراثون أويل» الأمريكية لشراء حصتها البالغة 16.33% من امتياز الواحة في ليبيا، بقيمة تبلغ 450 مليون دولار.

وأضافت الشركة، في بيان نشر على موقعها الجمعة، أن عملية الشراء تلك ستمنح «توتال» حق الوصول إلى احتياطيات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من النفط، مع إنتاج فوري يبلغ نحو 50 ألف برميل يوميًا، فضلًا عن إمكانيات استكشافية كبيرة عبر مساحة 53 ألف كيلومتر مربع مليئة بمناطق الامتياز في حوض سرت الخصب.

وحقل الواحة ذي ملكية مشتركة، إذ تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 59.18%، وتمتلك كل من شركتي «توتال» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأمريكية 16.33%، فيما لدى شركة «هيس» الأمريكية 8.16% من الحقل.