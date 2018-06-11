أخبار ليبيا 24 – خاص

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص ليبيين، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا ، والذي يشمل تجميد أصول المذكورين، وحظر سفرهم وملاحقتهم القانونية .

وثمنت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الاثنين – الذي اطلعت عليه وكالة “أخبار ليبيا 24” – الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي من أجل تقديم الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى العدالة، وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، هذه الخطوة سابقة جد هامة في مكافحة هذه الجرائم .

هذا وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من السلطات الليبية التعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار مجلس الأمن ، وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والوقود ، في كل مناطق ليبيا وخاصة المنطقة الممتدة من شواطئ مصراتة بوسط ليبيا إلى زوارة غربا .

وتذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بأن مكتب النائب العام قد إصدار العديد من المذكرات بشأن ضبط وإحضار عدد كبير من المهربين وتجار البشر ، دون قدرة السلطات الضبطية علي احضارهم والقبض عليهم ، نتيحتا لغياب سيادة القانون والعدالة واستمرار حالة الإفلات من العقاب بالإضافة إلي حالة فوضي انتشار السلاح وسيطرة وسطوة الجماعات والتشكيلات المسلحة .

وطالبت الوطنية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنهاء شرعية تباعيه الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر وعصابات تهريب الوقود لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق الوطني وتقديم قادة وعناصر الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر للعدالة ومحاسبتهم .

ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية والجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد، بما في ذلك المتورطين في التحريض علي العنف والكراهية والاقتتال والتطرف و كذلك المتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة ومنتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المتورطين في استهداف المدنيين في ليبيا أثناء النزاعات وأعمال المسلحة و العنف.

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