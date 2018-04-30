أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، الأحد، قرارا بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للإعداد والتجهيز لمنطقة حرة بمدينة الكفرة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالوزارة طلال ساسي ، أنه وبحسب القرار رقم (30) فأن من مهام هذه اللجنة تحديد مكان المنطقة الحرة وأعداد دراسات الجدوى، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتشكيل مجلس إدارة لها .

وتعبر مدينة الكفرة من أهم المدن الليبية من ناحية موقعها الجغرافي فهي تقع على الحدود مع ثلاث دول فمن جهة الجنوب تقع على الحدود مع تشاد ومن جهة الجنوب الشرقي مع السودان ومن جهة الشرق مع مصر وتقع في الجنوب من مدينة بنغازي بنحو 995 ك م ، وعلى بعد 600 ك م من جالو شرقي واو الكبير.

وتنشط عبر الكفرة حركة نقل البضائع والسلع ما يساهم في تسهيل عجلة الاقتصاد للدولة، بالإضافة إلى كونها من أغنى وأشهر الواحات الليبية من حيث إنتاجها للتمور والمانغو الذي نجح مزارعوها في توطينه.