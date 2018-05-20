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أعلن الناطق الرسمى باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة أن انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع صباح اليوم الأحد على المنطقة الشرقية كان بسبب دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي بقيمة (120mg).

وأضاف خليفة أن هذا الانقطاع لم يكن بسبب عطل أو خروج لوحدات محطة كهرباء شمال بنغازي، لافتا إلى أن هذهِ الوحدة تعتبر خارج الخدمة منذ مدة ستة أشهر.

وأوضح الناطق الرسمي أنه بعد توفير قطع الغيار التشغيلية وإنهاء عملية الصيانة تم دخول الوحدة على الشبكة اليوم وعلى تمام الساعة الخامسة فجراً.

ولفت إلى أن دخول الوحدة يتطلب تخفيض في قيمة الجهد ما يعادل (200mg)على الوحدة الغازية السادسة حتى يتم تجهيز البخار وتشغيل الوحدة البخارية ومن خلالها يتم رفع جهد الوحدة الغازية السادسة إلى (250mg) وهذا العمل يتطلب طرح أحمال بقيمة( 200mg)على المنطقة الشرقية.

وأكد أنه بفضل طاقم محطة كهرباء شمال بنغازي تم دخول الوحدة البخارية ومعها سيتم رفع الحمل تدريجيا وبالتالي يتم من خلالها ترجيع الأحمال المطروحة على الشبكة.

الجدير بالذكر أن هذه الخطة تأتي في رفع الكفاءة الإنتاجية لمحطة كهرباء شمال بنغازي من 800إلى 920mg، أي سيتم تغطية العجز علي الشبكة في المنطقة الشرقية بنسبة 90%.