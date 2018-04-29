أخبار ليبيا 24 – خاص

وضع فريق الهلال نظيرة النجمة في معمعة تفادي الهبوط بعد أن هزمه بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الاخيرة للمجموعة الاولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وانتهى الشوط الأول بهدف للهلال عن طريق الشاب طارق السعيطى.

وأضاف الهلال في الشط الثاني 3 أهداف بواسطة شعبان الزيدانى و انس المصراتي وطارق السعيطى بهدفين نهاية المباراة بدقائق نجح النجمة في تذليل الفارق أحراز لعلى النعاس و جبريل مرسال.

وبهذه النتيجة اختتم الهلال الدوري الممتاز في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق النجمة عند 10 نقاط ليصبح في المرتبة السادسة ليلتحق بالفرق التي ستخوض ملحق تفادى الهبوط.